Polícia alerta para o golpe da clonagem de placas após mulher receber 81 multas em Betim (MG)

Maria das Graças Ferreira, motorista de Betim, na região Metropolitana de Belo Horizonte, recebeu 81 multas de trânsito referentes a um carro que nunca saiu de sua garagem. As notificações começaram a chegar em 2022, com 30 multas de uma vez. Segundo a podóloga, a placa do carro foi clonada. Ela não é a única vítima dessa prática. Em Minas Gerais, em 2024, cerca de 6.500 casos semelhantes foram registrados. Veja a reportagem completa no vídeo acima.