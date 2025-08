Polícia desmantela rede de crimes sexuais em Nova Lima, na Grande BH

A Polícia Civil de Nova Lima, na Grande BH, realizou uma operação que cumpriu 15 mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos celulares, pendrives e computadores usados na troca de fotos íntimas de mulheres sem consentimento. A delegada revelou que as imagens foram divulgadas por vingança de uma mulher que encontrou conteúdo no dispositivo do marido. Adolescentes foram afetadas, com algumas desenvolvendo pensamentos suicidas devido à exposição. O caso faz parte das ações do Agosto Lilás, voltadas ao combate da violência contra mulheres. Dois indivíduos foram presos por pedofilia. O armazenamento e compartilhamento desse tipo de material é crime e acarreta penas severas, conforme o Código Penal.



