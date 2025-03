Polícia reduz crimes em 30% com uso de câmeras e drones durante Carnaval em Belo Horizonte

A Polícia Militar de Minas Gerais utilizou, pela primeira vez, a tecnologia de reconhecimento facial durante o Carnaval de 2025. Segundo o Capitão Rafael Veríssimo, o evento foi muito mais tranquilo em comparação com o ano anterior, com resultados que demonstram o sucesso dos planejamentos de segurança.



De acordo com a PM, houve uma redução de 30% nos crimes de furto, roubo, importunação sexual e estupro, considerados desafios para a segurança pública no período carnavalesco. O capitão ressaltou que esses resultados só foram possíveis graças à integração dos esforços entre os órgãos de segurança estadual e municipal, além da colaboração da comunidade e dos organizadores dos blocos, que participaram ativamente do planejamento de segurança e do uso da tecnologia.



Em relação ao uso de drones, a Polícia Militar destacou que o sistema de monitoramento inteligente, implementado no estado no mês anterior, foi fundamental para localizar pessoas com mandados de prisão em aberto. Durante o carnaval, de terça a sexta-feira, 75 foragidos foram capturados entre as 207 pessoas identificadas. A maioria dos detidos tinha passagens pelo sistema prisional por crimes como tráfico de drogas e homicídios.



"O uso da tecnologia ampliou o olhar da Polícia Militar, facilitando intervenções assertivas e o combate à criminalidade", afirmou o Capitão Rafael Veríssimo.



A expectativa é que o sistema de monitoramento inteligente seja expandido ao longo do ano, com planos de implantação em grandes operações, eventos, como shows e jogos no Mineirão, e em várias cidades do interior de Minas Gerais.



