Polícia traça cronologia do caso do homem que simulou acidente para encobrir assassinato em MG

Ainda de acordo com as investigações, o empresário voltou ao apartamento e adulterou a cena do crime

Minas Gerais|Do R7

Novas imagens divulgadas pela PC mostram que a vítima era constantemente agredida pelo companheiro. Uma câmera de segurança instalada na sala do apartamento onde o casal morava flagrou uma das agressões que ocorreu na madrugada do dia 17 de agosto do ano passado.

