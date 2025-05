Policial de folga agride e aponta arma para pessoas durante briga em saída de boate em MG

Uma noite de diversão terminou em violência dentro e fora de uma boate em Uberlândia, a cerca de 600 km de Belo Horizonte, na região do Triângulo Mineiro. Um policial militar de folga agrediu dois frequentadores do local após uma discussão por causa da fila do caixa. Uma das vítimas teve o nariz quebrado com uma coronhada e a outra teve uma arma apontada para a cabeça. Vídeos mostram o momento em que o militar saca a arma e ameaça os clientes do estabelecimento. Segundo a PM, o militar foi encaminhado ao juizado especial criminal. A arma do suspeito foi recolhida e medidas administrativas estão sendo tomadas.



