Pontos de ônibus passam por reorganização a partir desta quinta-feira (21) em BH

Alguns pontos de ônibus tiveram alterações, nesta quinta-feira (21), em Belo Horizonte. A alteração acontece para melhorar a capacidade e principalmente para agrupar linhas em função do destino dos passageiros. Como na Avenida do Contorno, número 1.343, no bairro Floresta, que passa a atender mais oito linhas. Veja a matéria completa no vídeo acima.