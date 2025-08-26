Prefeito de BH anuncia que vai colocar mediadores no lugar de guardas municipais em centros de saúde

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou a retirada da Guarda Municipal de alguns centros de saúde. O prefeito Álvaro Damião afirmou que estudos indicam que não há necessidade dos guardas nesses locais. A segurança será feita por patrulhamento, e os guardas poderão ser acionados se necessário. Até o final do ano, será apresentado um pacote sobre segurança pública, incluindo a convocação de 500 guardas e investimentos em equipamentos. Segundo o prefeito, a maioria dos problemas nos centros de saúde ocorre devido ao estresse dos usuários, e não por crimes.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!