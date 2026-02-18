Veja momento que bombeiros resgatam cadela durante incêndio em depósito em MG

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais resgatou uma cadela de uma oficina em chamas na madrugada desta quarta-feira (18), em Pouso Alegre, no Sul do estado. Segundo a corporação, o incêndio começou por volta das 3h em um estabelecimento às margens da BR-459, no bairro Caiçara. Quando as equipes chegaram, o fogo já tomava grande parte do imóvel. Durante o combate, o proprietário informou que havia um animal dentro do prédio.



De acordo com os bombeiros, os militares criaram uma rota segura de acesso, controlaram as chamas e realizaram aberturas no telhado para liberar calor e fumaça. Com a situação parcialmente estabilizada, o chefe da equipe entrou na edificação e localizou a cadela dentro de um banheiro. O animal foi retirado sem ferimentos aparentes e devolvido ao dono. Um vídeo registrou o momento do resgate.