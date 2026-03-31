Veja momento que carreta avança linha férrea e é atingida por trem em MG
Maquinista chegou a acionar os freios de emergência, mas não conseguiu parar o trem a tempo
Um trem arrastou a carroceria de uma carreta e atingiu dois carros de passeio em Carandaí, na região do Campo das Vertentes, a 137 km de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (30). O acidente foi registrado por testemunhas e imagens mostram o momento exato da batida.
Com o impacto, um dos carros ficou prensado entre a carreta e a locomotiva. O motorista desse veículo, de 46 anos, sofreu escoriações e foi socorrido para o hospital municipal da cidade. Já o caminhoneiro e o condutor do outro automóvel não ficaram feridos.
Segundo informações apuradas no local, a parte traseira da carreta ainda atingiu um poste, provocando o rompimento de fios de energia elétrica. O maquinista chegou a acionar os freios de emergência, mas não conseguiu parar o trem a tempo devido ao peso e à velocidade da composição.
Em nota, a MRS Logística lamentou o acidente registrado na passagem em nível. As circunstâncias da batida devem ser apuradas.
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