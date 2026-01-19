Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Veja momento que cavalo é resgatado em beco da Grande BH

Animal entrou em passagem estreita, não conseguiu sair e precisou ser retirado por dentro de casa

Minas Gerais|Do R7

  • Google News

Militares do Corpo de Bombeiros tiveram bastante trabalho para retirar um cavalo que ficou preso em um becono bairro Londrina, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso aconteceu na madrugada de sábado (17) para este domingo (18) e chamou a atenção de moradores da região. Os militares precisaram conduzir o cavalo por dentro de uma casa para conseguirem tirá-lo do local.

Segundo a moradora Kamylla Evenin, o animal saiu da rua e entrou no beco, passando por um cachorro, que sequer latiu e por uma motocicleta que estava atravessada no caminho. Ao chegar ao fim do corredor, o cavalo tentou virar para outro beco.

Por se tratar de uma passagem muito estreita e devido ao porte do animal, ele não conseguiu manobrar para sair nem dar ré, ficando completamente preso. Diante da situação, os moradores acionaram o Corpo de Bombeiros. Os militares conseguiram conduzir o cavalo para dentro de uma casa e, cômodo por cômodo, realizar a retirada até a rua.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.