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Veja trabalhadores pendurados em prédio de Belo Horizonte após rompimento de andaime

Corpo de Bombeiros foi acionado e os três homens foram resgatados

Minas Gerais|Do R7

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Três trabalhadores ficaram pendurados em um prédio depois que um andaime se rompeu no bairro Ouro Preto, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (7). O Corpo de Bombeiros foi acionado e os três homens foram resgatados.

De acordo com os Bombeiros, os funcionários realizam um serviço de pintura no 6º andar de um prédio, quando o cabo do andaime se rompeu. Nesse momento, eles ficaram presos pela corda do balancim.

Após o resgate, os militares permanecem no local para retirar a plataforma do edifício.

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