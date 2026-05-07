Veja trabalhadores pendurados em prédio de Belo Horizonte após rompimento de andaime

Três trabalhadores ficaram pendurados em um prédio depois que um andaime se rompeu no bairro Ouro Preto, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (7). O Corpo de Bombeiros foi acionado e os três homens foram resgatados.



De acordo com os Bombeiros, os funcionários realizam um serviço de pintura no 6º andar de um prédio, quando o cabo do andaime se rompeu. Nesse momento, eles ficaram presos pela corda do balancim.



Após o resgate, os militares permanecem no local para retirar a plataforma do edifício.



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