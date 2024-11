Vídeo: Bruno Mars causa alvoroço em bar de BH e interage com os fãs

O cantor americano Bruno Mars causou alvoroço no Tizé Bar e Botequim, no Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite deste sábado (02). Ele comeu feijão tropeiro com torresmo e bebeu cerveja. Ao sair do local, o artista interagiu com os fãs. Clique aqui e veja mais detalhes sobre a passagem do cantor pela área boêmia de BH.