Vídeo: homem corre em chamas pelo centro de cidade em MG após ter o corpo incendiado
Motivação seria o furto de R$ 10; suspeito foi preso e já tem passagens por roubo, tráfico de drogas e homicídio
Um homem de 43 anos está internado em estado grave após ter o corpo incendiado, na tarde desta terça-feira (26), em Carmo da Mata, cidade da região Centro-Oeste de Minas a 160 km de Belo Horizonte. O suspeito, de 50 anos, foi preso e disse à polícia que cometeu o crime porque a vítima havia roubado R$ 10 dele.
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