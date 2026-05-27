Vídeo: homem corre em chamas pelo centro de cidade em MG após ter o corpo incendiado

Um homem de 43 anos está internado em estado grave após ter o corpo incendiado, na tarde desta terça-feira (26), em Carmo da Mata, cidade da região Centro-Oeste de Minas a 160 km de Belo Horizonte. O suspeito, de 50 anos, foi preso e disse à polícia que cometeu o crime porque a vítima havia roubado R$ 10 dele.