Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Vídeo: homem corre em chamas pelo centro de cidade em MG após ter o corpo incendiado

Motivação seria o furto de R$ 10; suspeito foi preso e já tem passagens por roubo, tráfico de drogas e homicídio

Minas Gerais|Do R7

  • Google News

Um homem de 43 anos está internado em estado grave após ter o corpo incendiado, na tarde desta terça-feira (26), em Carmo da Mata, cidade da região Centro-Oeste de Minas a 160 km de Belo Horizonte. O suspeito, de 50 anos, foi preso e disse à polícia que cometeu o crime porque a vítima havia roubado R$ 10 dele.

  • incendio
  • policia
  • minas-gerais

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.