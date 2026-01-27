Vídeo mostra gata sendo jogada de carro na zona leste de Belo Horizonte

Imagens mostram o momento em que uma gatinha é arremessada pela janela de um carro em movimento, em uma rua entre os bairros Boa Vista e Santa Inês, na região Zona Leste de Belo Horizonte. A cena é chocante. A filhote cai no asfalto e permanece parada, como se ainda esperasse que o tutor voltasse para buscá-la. Em seguida, ao menos quatro veículos passam pela via e chegam a passar por cima da gatinha.



A gatinha foi resgata por uma família que mora na rua onde aconteceu o abandono. A moradora que acolheu a gatinha já cuida de outros animais resgatados e afirma não ter condições financeiras e estruturais de manter mais um. As câmeras de segurança da região até registraram o abandono, mas a resolução das imagens não permitiu identificar a placa do veículo envolvido.