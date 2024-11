Vídeo mostra influenciadora e marido sendo levados por enxurrada em Uberlândia (MG)

Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que Jhei Soares Martins, e o marido, são arrastados pela enxurrada após forte chuva que atingiu Uberlândia, na madrugada deste domingo (24).



A influenciadora, de 28 anos, não resistiu. A Defesa Civil de Minas Gerais confirmou essa como a primeira morte do atual período chuvoso no estado.



As imagens mostram o casal fora do carro na Avenida Rondon Pacheco. Moradores tentam alcançá-los com uma escada, mas o veículo deles é atingido por outro e o casal é arrastado.



A família da vítima informou em seu perfil que o marido de Jhein, Wallison, está desolado. Na mesma publicação, os familiares descreveram Jhei como “muito mais que uma influencer, era um raio de luz, a risada alta nos encontros de família e amigos”.



A influenciadora acumulava mais de 70 mil seguidores nas redes sociais. O velório de Jhei acontecerá no final da tarde deste domingo. Já o sepultamento está marcado para ocorrer nesta segunda-feira (25).