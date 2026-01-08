Vídeo mostra momento que crianças escapam de caminhão desgovernado na Grande BH
Apesar do susto, ninguém ficou ferido; o muro de uma residência sofreu danos
Imagens impressionantes de um quase acidente no bairro Monte Verde, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, viralizaram nas redes sociais. O vídeo, registrado por uma câmera de segurança, mostra três crianças brincando na porta de casa, na Rua Acácia, quando um caminhão começa a se movimentar repentinamente e desce a via em alta velocidade, passando a poucos metros delas. Uma das crianças estava em uma bicicleta e interagia com as outras duas no momento do susto. Ninguém ficou ferido.
