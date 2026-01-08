Vídeo mostra momento que crianças escapam de caminhão desgovernado na Grande BH

Imagens impressionantes de um quase acidente no bairro Monte Verde, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, viralizaram nas redes sociais. O vídeo, registrado por uma câmera de segurança, mostra três crianças brincando na porta de casa, na Rua Acácia, quando um caminhão começa a se movimentar repentinamente e desce a via em alta velocidade, passando a poucos metros delas. Uma das crianças estava em uma bicicleta e interagia com as outras duas no momento do susto. Ninguém ficou ferido.