Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Vídeo mostra pancadaria entre estudantes dentro de ônibus, no interior de Minas

Polícia Militar foi acionada pelo pai da estudante agredida; PMs descobriram que a violência aconteceu por motivos fúteis.

Minas Gerais|Do R7

  • Google News

Uma discussão por motiveis fúteis terminou em uma pancadaria envolvendo três estudantes, no último dia 18, em Formiga, na região Centro-Oeste de Minas, a 195 km de Belo Horizonte. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o flagrante das agressões.

Nas imagens, uma adolescente de 16 anos aparece sentada no ônibus do transporte público. Ela recebe tapas e socos de outra jovem, de 15 anos. Outra estudante também participa das agressões. A vítima não reage e tenta se defender. No momento das agressões, ninguém socorreu a menina.

A Polícia Militar foi acionada pelo pai da estudante agredida. Os PMs descobriram que a violência aconteceu por motivos fúteis.

  • minas-gerais

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.