Vídeo mostra pancadaria entre estudantes dentro de ônibus, no interior de Minas

Uma discussão por motiveis fúteis terminou em uma pancadaria envolvendo três estudantes, no último dia 18, em Formiga, na região Centro-Oeste de Minas, a 195 km de Belo Horizonte. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o flagrante das agressões.



Nas imagens, uma adolescente de 16 anos aparece sentada no ônibus do transporte público. Ela recebe tapas e socos de outra jovem, de 15 anos. Outra estudante também participa das agressões. A vítima não reage e tenta se defender. No momento das agressões, ninguém socorreu a menina.



A Polícia Militar foi acionada pelo pai da estudante agredida. Os PMs descobriram que a violência aconteceu por motivos fúteis.