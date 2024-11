Vira-lata Pedrinho é encontrado após ser levado por criminosos em roubo de carro em BH Crime aconteceu no bairro Caiçara; pet foi resgatado no bairro Bonfim, na região Noroeste Minas Gerais|Gabriela Neves*, do R7 11/11/2024 - 19h31 (Atualizado em 11/11/2024 - 21h13 ) twitter

Vira-lata Pedrinho é encontrado após ser levado por assaltantes

O cachorro vira-lata Pedrinho foi encontrado, nesta segunda-feira (11), após dois dias desaparecido. O cão havia sido levado por assaltantes que roubaram o carro da tutora do animal no último sábado (9), no bairro Caiçara, na região Noroeste de Belo Horizonte. O pet estava no bairro Bonfim, também na região Noroeste da capital mineira.

A mãe e os dois filhos estavam dentro do carro quando foram atingidos na parte traseira por outro veículo. Ao descer, a mulher foi surpreendida por criminosos armados, que anunciaram o assalto.

As crianças e o cachorro Pedrinho, conseguiram sair do carro. No entanto, o pet entrou novamente no veículo e acabou sendo levado. Os ladrões também levaram objetos pessoais como celulares, dinheiro e cartões.

“Ele está bem assustado. Ele é um cachorro muito amoroso com as crianças, é um cachorro que era de rua e foi adotado muito novinho. A gente não sabe o que ele passou de sábado à noite até agora. Ele não está com nenhum machucado aparente, mas não sabemos qual pode ter sido o tipo de trauma”, contou Camila Gonzaga, irmã da tutora.

O carro da família ainda não foi encontrado.

*Sob supervisão de Pablo Nascimento

