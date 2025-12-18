Entenda como o Waze ajuda prefeituras a terem ruas melhores e menos trânsito Aplicativo tem parceria com grandes cidades, como São Paulo

O Waze possui parceria com prefeituras de grandes cidades Foto: Prefeitura de Niterói RJ

O Waze se tornou tão relevante que atualmente possui parcerias com prefeituras de algumas das maiores cidades do mundo, como São Paulo. A CET-SP é responsável por monitorar mais de 20 mil quilômetros de ruas e avenidas e possui parceria com o aplicativo desde 2016. O aplicativo ajuda o órgão público a obter informações em tempo real sobre toda a cidade e auxilia no atendimento de diversas ocorrências.

Sempre que um problema é relatado pelo usuário, como buracos, problema com semáforos, acidentes ou alagamentos, o aplicativo é checado pelos agentes de segurança do trânsito e um deles é direcionado para ir até o local e fazer o atendimento com segurança.

