Mitos e verdades do trânsito: o Waze não te dá a melhor rota A plataforma colaborativa é muito utilizada por motoristas do mundo inteiro e enfrenta algumas reclamações; vamos descobrir se são verdadeiras

É normal ficar chateado quando se está no meio do trânsito e dizer que a culpa é do Waze por ter te dado uma rota desconhecida e que por isso você pegou congestionamento ou está gastando tempo em um trajeto mais longo.

O aplicativo funciona como uma plataforma colaborativa entre motoristas e oferece diferentes rotas para o mesmo destino Divulgação/Waze

Mas, na verdade, o aplicativo é uma plataforma colaborativa que conta com a interação de milhares de motoristas que atualizam a situação do trânsito a cada segundo. Portanto, por mais que a rota seja desconhecida, ela é a que te levará ao seu destino no menor tempo possível naquele momento.

