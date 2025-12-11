Mitos e verdades do trânsito: o Waze tem informações atrasadas A plataforma colaborativa é muito utilizada por motoristas do mundo inteiro e enfrenta algumas reclamações; vamos descobrir se são verdadeiras

O Waze é um aplicativo colaborativo que conta com a ajuda de milhares de condutores que além de editarem e atualizarem o mapa, também emitem alertas de acidentes e obras inúmeras vezes por dia Freepik

Poucas coisas estressam mais um motorista do que o trânsito e muitas vezes o Waze é culpado por supostamente estar com informações atrasadas. Porém, o Waze é um aplicativo colaborativo que conta com a ajuda de milhares de condutores que além de editarem e atualizarem o mapa, também emitem alertas de acidentes e obras inúmeras vezes por dia — deixando as rotas sempre atualizadas para você fugir do congestionamento.

O aplicativo oferece mapas atualizados para que os motoristas evitem as regiões com maior congestionamento Divulgação Waze

