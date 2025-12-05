Mitos e verdades do trânsito: os mapas do Waze não estão atualizados
A plataforma colaborativa é muito utilizada por motoristas do mundo inteiro e enfrenta algumas reclamações; vamos descobrir se são verdadeiras
Uma das coisas que mais estressam os motoristas em todo o mundo é o trânsito. E muitas vezes acabam culpando o Waze por não ter mapas atualizados para evitar o congestionamento em que estão.
Mas, na verdade, o Waze é uma plataforma colaborativa que conta com a ajuda de milhares de motoristas que editam e atualizam os mapas inúmeras vezes por dia.
Portanto, o aplicativo sempre está com as rotas atualizadas. Não perca tempo e planeje seu trajeto agora mesmo com Waze!
Oferecimento: Waze.