Mitos e verdades do trânsito: os mapas do Waze não estão atualizados A plataforma colaborativa é muito utilizada por motoristas do mundo inteiro e enfrenta algumas reclamações; vamos descobrir se são verdadeiras

O Waze é muito utilizado por motoristas para evitar congestionamentos e chegar ao seu destino o mais rápido possível Mobilidade Curitiba - Trânsito

Uma das coisas que mais estressam os motoristas em todo o mundo é o trânsito. E muitas vezes acabam culpando o Waze por não ter mapas atualizados para evitar o congestionamento em que estão.

O aplicativo oferece mapas atualizados para que os motoristas evitem as regiões com maior congestionamento Divulgação/Waze

Mas, na verdade, o Waze é uma plataforma colaborativa que conta com a ajuda de milhares de motoristas que editam e atualizam os mapas inúmeras vezes por dia.

‌



Portanto, o aplicativo sempre está com as rotas atualizadas. Não perca tempo e planeje seu trajeto agora mesmo com Waze!

Oferecimento: Waze.