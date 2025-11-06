Mitos e verdades sobre o trânsito: o Waze te faz dar voltas A plataforma colaborativa é muito utilizada por motoristas do mundo inteiro e enfrenta algumas reclamações; vamos descobrir se são verdadeiras

Mobilidade Sampa

Durante o caos do trânsito é comum buscar maneiras de fugir dele e um dos meios mais utilizados para isso é o aplicativo Waze. Mais comum ainda é ficar estressado com tudo e com todos. Quando a raiva sobe, é falar algumas coisas sem pensar direito. Uma delas é achar que o Waze te faz dar voltas à toa.

A plataforma te auxilia a evitar as regiões com maior congestionamento para te fazer chegar ao seu destino o quanto antes Divulgação/Waze

Na verdade, a plataforma te auxilia a evitar as regiões com maior congestionamento para te fazer chegar ao seu destino o quanto antes.

‌



Não perca tempo e planeje sua rota agora mesmo!

Oferecimento: Waze.