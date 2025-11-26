Rafael Ferraz mostra como funcionam os bastidores de uma gravação da RECORD Nosso repórter deu uma carona para você descobrir como são as gravações por trás das câmeras

Rafael Ferraz mostra como o Waze ajuda as equipes de reportagem no trânsito de São Paulo Reprodução/RECORD

Muitas coisas acontecem antes da notícia ir ao ar. Para entregar uma apuração de qualidade para o telespectador, a RECORD conta com o talento jornalístico de seus repórteres e também com a ajuda do Waze para chegar aos locais antes de todo mundo.

Confira com Rafael Ferraz como funcionam os bastidores da notícia!

Planejamento e agilidade andam lado a lado. É nesse momento que a tecnologia entra como uma parceira indispensável para garantir que nada atrapalhe a missão de informar.

Para otimizar esses deslocamentos, a RECORD conta com o auxílio do aplicativo Waze. A plataforma analisa em tempo real o fluxo das vias, aponta caminhos alternativos, alerta sobre congestionamentos e até identifica rotas que poucos motoristas conhecem. Esse suporte permite que as equipes driblem o trânsito e cheguem ao destino com muito mais eficiência.

Esse conteúdo tem oferecimento exclusivo de Waze.