Voz personalizada no Waze: saiba como configurar o aplicativo com a voz que você deseja, incluindo a sua Plataforma permite que o usuário escolha vozes de personalidades famosas e até mesmo grave comando com a própria voz

Além das vozes disponíveis dentro da plataforma, ainda é possível gravar a sua voz ou de amigos e familiares. Freepik

Praticamente todos os motoristas andam com a ajuda de aplicativos para chegarem ao seu destino no menor tempo possível. O Waze está presente no celular de mais de 200 milhões de usuários pelo mundo todo, sempre com o mapa atualizado e com as melhores rotas.

Porém, você sabia que é possível personalizar a voz de comando do aplicativo? Além daquelas disponíveis dentro da plataforma, ainda é possível gravar a sua voz ou de amigos e familiares. Não perca tempo e faça agora mesmo!

Entre em Configurações > Voz e som > Voz Waze e faça sua escolha para uma experiência mais divertida no Waze.

Oferecimento: Waze.