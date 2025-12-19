Waze para motociclistas: saiba como configurar o aplicativo para motos Plataforma pode ser configurada para diferentes tipos de veículos; entenda

O Waze pode ser configurado para motos Freepik

Muitas pessoas acham que o Waze é um aplicativo com configuração somente para carros; porém, isso não é verdade. O aplicativo possui diversas funções que auxiliam os usuários a terem a melhor experiência possível no trânsito. Uma delas é a possibilidade de habilitar a plataforma para motociclistas: basta entrar em configurações, selecionar navegação e tipo de veículo e escolher ‘motocicleta’.

Com este ajuste, o Waze te oferecerá as melhores opções de rota para o seu tipo de veículo. Não perca tempo e faça os ajustes necessários para você ter a melhor experiência possível no Waze.

Essa matéria é um oferecimento de Waze.