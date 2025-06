Acidente com três ônibus deixa 20 pessoas feridas em Belém (PA) Equipes de resgate do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros atuaram no local, prestando os primeiros socorros às vítimas

Balanço Geral Pará|Do R7 25/06/2025 - 14h32 (Atualizado em 25/06/2025 - 14h32 ) twitter

