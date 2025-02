Alerta na saúde: mutirão combate focos de dengue Ação no Bairro do Tapanã, em Belém, ocorre em meio ao aumento de casos e início do inverno amazônico Balanço Geral Pará|Do R7 21/01/2025 - 13h56 (Atualizado em 21/01/2025 - 13h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No Bairro do Tapanã, em Belém (PA), agentes de controle de endemias realizaram um mutirão para combater os focos do mosquito da dengue. A capital paraense está em alerta, pois no ano passado foram registrados mais de 3 mil casos confirmados da doença, resultando em 5 mortes.

A chegada do inverno amazônico agrava a situação, favorecendo a proliferação do mosquito transmissor.