Aluna de 16 anos acusa professor de assédio em escola estadual de Altamira (PA) O incidente teria ocorrido no corredor da escola, onde o professor assediou verbalmente e segurou o braço da vítima Balanço Geral Pará|Do R7 22/05/2025 - 16h34 (Atualizado em 22/05/2025 - 16h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma aluna de 16 anos da Escola Estadual Polivalente de Altamira (PA) denunciou ter sido assediada por um professor de geografia de 58 anos. O incidente teria ocorrido no corredor da escola, onde o professor assediou verbalmente e segurou o braço da vítima. Os estudantes do colégio, revoltados, realizaram uma manifestação exigindo a expulsão do professor.