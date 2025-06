Alunos ficam no prejuízo após comprarem falso curso de estética em Belém A escola que ofertou as aulas encerrou atividades sem reembolsar as vítimas, que agora buscam justiça Balanço Geral Pará|Do R7 27/06/2025 - 16h53 (Atualizado em 27/06/2025 - 16h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia está investigando um golpe que afetou pelo menos 50 pessoas em Belém (PA). As vítimas pagaram por cursos de estética e massoterapia, mas foram enganadas. A escola que ofertou as aulas encerrou atividades sem reembolsar os alunos, que agora buscam justiça. As autoridades pedem que as demais vítimas denunciem o caso.