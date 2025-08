Árvore centenária cai em cima de carro durante chuva em Belém O incidente ocorreu na esquina da Rua dos Mundurucus com a Doutor Moraes Balanço Geral Pará|Do R7 01/08/2025 - 15h19 (Atualizado em 01/08/2025 - 15h19 ) twitter

Após a forte chuva de quinta-feira (31), uma árvore de grande porte caiu e atingiu um carro em Belém (PA). O incidente ocorreu na esquina da Rua dos Mundurucus com a Doutor Moraes. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para remover a árvore e liberar a via. Apesar dos danos materiais, não houve feridos.