Assaltante em fuga troca tiros com a polícia e acaba morto

Um suspeito envolvido em diversos assaltos, conhecido como Baby, foi morto após confronto com a Polícia Militar no bairro Terra Firme, em Belém (PA). Durante a tentativa de prisão, Baby atirou contra os policiais, que revidaram. O armamento apreendido era de fabricação semi-industrial, calibre 22. A comandante Érica destacou a importância das denúncias anônimas que levaram à localização do suspeito.