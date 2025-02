Autor de homicídio se entrega após exibição de caso no Balanço Geral Ives de Luca alegou legítima defesa, mas perícia revela 14 facadas no corpo da vítima Balanço Geral Pará|Do R7 06/02/2025 - 16h54 (Atualizado em 06/02/2025 - 16h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem que estava desaparecido foi encontrado morto em um apartamento no Pará. O suposto autor do crime se entregou à polícia, após o caso ser exibido no programa Balanço Geral.

José Alberto, servidor público, foi morto dentro da casa de Ives de Luca, no bairro Batista Campos, em Belém. Segundo Ives, ele agiu em legítima defesa, mas a Polícia Científica identificou 14 perfurações de faca no corpo da vítima, o que contradiz a versão apresentada.

A Polícia Civil ainda não se manifestou sobre os detalhes do caso.