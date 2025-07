Balneário do Cobrão atrai turistas em busca do paraíso de Cametá Com fácil acesso pela BR 42, o local oferece águas geladas e culinária regional

Balanço Geral Pará|Do R7 21/07/2025 - 16h10 (Atualizado em 21/07/2025 - 16h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share