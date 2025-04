Bandidos deixam mensagem em cartaz após matar homem conhecido como ‘Boca Roxa’ Crime aconteceu no bairro Vista Alegre do Juá, em Santarém (PA) Balanço Geral Pará|Do R7 11/04/2025 - 16h28 (Atualizado em 11/04/2025 - 16h28 ) twitter

Um homem conhecido como ‘Boca Roxa’ foi executado a tiros, em plena luz do dia, no bairro Vista Alegre do Juá, em Santarém (PA).

Câmeras de segurança registraram quando o homem, de nome Pedro de Azevedo, é trazido em uma moto e morto por criminosos que estavam aguardando em um carro. Ele foi assassinado com vários tiros.

Após o crime, os bandidos ainda deixaram uma mensagem ameaçadora escrita em um cartaz. A polícia está em busca dos suspeitos.