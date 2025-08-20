Bandidos instalam câmeras para monitorar a ação policial no Guamá, em Belém Durante uma operação, foram apreendidas cinco câmeras e o responsável foi preso Balanço Geral Pará|Do R7 20/08/2025 - 15h34 (Atualizado em 20/08/2025 - 15h34 ) twitter

Criminosos instalaram câmeras de segurança clandestinas para monitorar a ação policial no bairro do Guamá, em Belém (PA). Durante uma operação, foram apreendidas cinco câmeras de uma facção criminosa usadas para vigiar moradores e a aproximação de viaturas da Polícia Militar. O responsável pela instalação foi preso e os equipamentos foram encaminhados para perícia.