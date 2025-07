Bases fluviais do Pará já apreenderam mais de 2 toneladas de drogas em 2025 Além das drogas, também foram confiscados 2 mil kg de pescado ilegal e 839 m³ de madeira Balanço Geral Pará|Do R7 15/07/2025 - 16h00 (Atualizado em 15/07/2025 - 16h00 ) twitter

Nos primeiros seis meses de 2025, as bases fluviais da Secretaria de Segurança Pública do Pará fizeram 26 prisões em flagrantes e diversas apreensões. Entre elas, 2 toneladas de drogas, 2 mil kg de pescado ilegal e 839 m³ de madeira. As fiscalizações também apreenderam armas de fogos e veículos. De acordo com o secretário Ualame Machado, as operações garantem segurança às populações ribeirinhas.