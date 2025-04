Bebê morre durante viagem de barco com destino a hospital de Belém A família de Anthony, de apenas 1 ano e 5 meses, relata não ter recebido suporte adequado para a transferência do bebê de Oeiras do Pará para a capital

Balanço Geral Pará|Do R7 23/04/2025 - 15h39 (Atualizado em 23/04/2025 - 15h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share