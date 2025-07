Buscas continuam por menina de 3 anos que caiu no Rio Amazonas A criança foi vista pela última vez no sábado (28), ao trocar de embarcação em Juruti (PA) Balanço Geral Pará|Do R7 03/07/2025 - 16h23 (Atualizado em 03/07/2025 - 16h23 ) twitter

Equipes de resgate e moradores de Juruti (PA) seguem em busca da pequena Heloísa Rocha, de 3 anos, que caiu no Rio Amazonas ao trocar de embarcação. A criança foi vista pela última vez no sábado (28), quando a Defesa Civil foi acionada. O avô de Heloísa relatou que a menina foi sozinha ao barco e caiu. A comunidade está abalada e as buscas continuam para trazer fechamento à família.