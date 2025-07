Cabeleireiro é preso por estuprar adolescente dentro de salão de beleza O crime aconteceu em Ananindeua (PA), quando o jovem foi até o estabelecimento do suspeito, José Luiz, para cortar o cabelo Balanço Geral Pará|Do R7 24/07/2025 - 14h56 (Atualizado em 24/07/2025 - 14h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um cabeleireiro foi preso por estuprar um adolescente no Conjunto Cidade Nova 8, em Ananindeua (PA). O crime aconteceu quando o jovem foi até o salão de beleza do suspeito, José Luiz, para cortar o cabelo. O homem, que inicialmente negou as acusações, confessou o crime e acabou detalhando o abuso durante depoimento. A polícia acredita que outras vítimas do suspeito possam surgir e incentiva denúncias.