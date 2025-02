Caixa, Banco da Amazônia e BNDES anunciam investimentos de 1 bilhão em obras, em Belém Visita de Lula a Outeiro marcou a entrega de moradias do “Minha Casa, Minha Vida” e o avanço de projetos para a COP30 Balanço Geral Pará|Do R7 14/02/2025 - 13h12 (Atualizado em 14/02/2025 - 13h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Caixa Econômica, o Banco da Amazônia e o BNDES anunciaram investimentos em obras em Belém, no Pará, durante a visita do presidente Lula a Outeiro, no dia 13 de fevereiro. Durante a visita, o presidente entregou moradias do programa “Minha Casa, Minha Vida” e acompanhou as obras para a COP30. Mais de 1 bilhão de reais serão destinados à realização dessas obras, que visam preparar a cidade para o evento internacional.