Casal cai no golpe do falso consórcio e perde mais de R$ 11 mil As vítimas tentaram comprar um carro por meio de um anúncio do Facebook, mas acabaram assinando um contrato de consórcio

Balanço Geral Pará|Do R7 10/06/2025 - 15h04 (Atualizado em 10/06/2025 - 15h04 )

