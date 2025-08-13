Casal é preso com 57 barras de ouro escondidas em carro Os suspeitos, Laércio e Naquede, responderão por usurpação de bens da União, crime ambiental e lavagem de dinheiro Balanço Geral Pará|Do R7 13/08/2025 - 15h30 (Atualizado em 13/08/2025 - 15h30 ) twitter

O casal detido por transportar 57 barras de ouro, escondidas no painel de um carro, foi indiciado por usurpação de bens da União, crime ambiental e lavagem de dinheiro. O homem, Laércio, relatou que recebeu R$ 1.200 para levar a carga de Marabá (PA) a Santarém (PA) e entregá-la a uma pessoa desconhecida. Segundo a polícia, ele e a esposa, Naquede, teriam usado os próprios filhos para disfarçar o crime.