Casal é preso com drogas e materiais ilícitos em casa Guarda Municipal encontra oxi, maconha e balanças após abordagem e denúncia de envolvimento em crime Balanço Geral Pará|Do R7 19/02/2025 - 14h06 (Atualizado em 19/02/2025 - 14h06 )

Em Ananindeua, no Pará, um casal foi abordado pela Guarda Municipal e levado até sua residência após ser denunciado por envolvimento em crimes.

O homem, que já é reincidente no crime, e a mulher tentaram usar a casa como esconderijo, mas a denúncia levou as autoridades até o local, onde as evidências foram encontradas. Durante a apuração, a polícia encontrou no local entorpecentes como óxi e maconha, além de balanças e celulares.