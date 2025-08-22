Casal que usava criança como disfarce é preso por tráfico de drogas
O suspeito foi flagrado pela Polícia Militar enquanto vendia entorpecentes com o filho no colo
Em Ananindeua (PA), um casal que utilizava uma criança como disfarce foi detido por tráfico de drogas. Marcelo Augusto, o suspeito, foi flagrado pela Polícia Militar enquanto vendia entorpecentes com o filho no colo. A operação, realizada pelo 6º Batalhão, resultou na apreensão de drogas e dinheiro. A criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar, enquanto o casal aguarda decisão judicial.