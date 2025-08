Caso Jamile: confira áudios exclusivos enviados pelo ex-namorado aos pais da jovem Mensagens foram enviadas duas semanas antes da morte da Jamile Balanço Geral Pará|Do R7 06/08/2025 - 16h47 (Atualizado em 06/08/2025 - 16h47 ) twitter

O caso Jamile ganhou novos desdobramentos com áudios exclusivos que revelam a tensão entre o ex-namorado e a família da vítima. Duas semanas antes da morte da Jamile, fotos comprometedoras dela com outro rapaz foram espalhadas pelo WhatsApp. O ex-namorado, enfurecido, enviou mensagens aos pais da jovem. A investigação continua, com a polícia analisando evidências e depoimentos.