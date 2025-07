Caso Jamile: jovem mantinha relação conturbada com o ex-namorado Segundo relatos, o suspeito agredia física e psicologicamente a vítima, que foi afastada da família e dos amigos Balanço Geral Pará|Do R7 31/07/2025 - 15h29 (Atualizado em 31/07/2025 - 15h29 ) twitter

A RECORD conversou com os familiares de Jamile, de 28 anos, que foi encontrada morta no apartamento do ex-namorado em Ananindeua (PA). Segundo relatos, o suspeito agredia física e psicologicamente a jovem, que foi afastada da família e dos amigos. A perícia encontrou sinais de luta corporal no corpo de Jamile. A investigação policial continua para esclarecer as circunstâncias da morte.