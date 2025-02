Caso Karina: reconstituição do crime investiga morte de biomédica Família não acredita na versão do ex-namorado e polícia apura se o caso é feminicídio ou suicídio Balanço Geral Pará|Do R7 21/02/2025 - 13h51 (Atualizado em 21/02/2025 - 13h51 ) twitter

A investigação sobre a morte de Karina Santos, biomédica de 25 anos, no Pará, segue cercada de mistérios. A jovem foi baleada no peito enquanto estava no carro do ex-namorado, um policial penal, em agosto de 2024.

Durante a reconstituição do crime, a perícia simulou os acontecimentos dentro do veículo. A família da vítima não aceita a versão apresentada pelo ex-namorado, enquanto a investigação tenta esclarecer se é caso de feminicídio ou de suicídio.