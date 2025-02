Castanhal celebra 93 anos de história e desenvolvimento no Pará Cidade modelo de Belém mistura tradição e modernidade Balanço Geral Pará|Do R7 30/01/2025 - 14h52 (Atualizado em 30/01/2025 - 14h52 ) twitter

Castanhal, localizada no estado do Pará, completa 93 anos de história e celebra a data com uma série de comemorações.

Conhecida como cidade modelo de Belém, é um importante polo de desenvolvimento na região, equilibrando tradição e crescimento de forma harmônica. A cidade continua se destacando por sua capacidade de conciliar o passado com o futuro, tornando-se referência para as cidades vizinhas.