Célia Pinho explora as belezas naturais e sabores de Benevides no Pará No quadro "Deixa eu ir", Célia conhece o cacau, tucupi e a cultura local Balanço Geral Pará|Do R7 17/02/2025 - 13h53 (Atualizado em 17/02/2025 - 13h53 )

Célia Pinho embarcou para Benevides (PA) e, no quadro especial “Deixa eu ir”, compartilhou as belezas naturais e as delícias da agricultura local. A apresentadora se encantou com o cultivo do cacau e o saboroso tucupi, além de explorar uma trilha ecológica que revelou a rica fauna e flora da região.

Para completar, a viagem foi acompanhada de música típica, que ressaltou ainda mais a cultura vibrante de Benevides.